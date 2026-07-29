Η Χάποελ Τελ-Αβίβ επισημοποίησε την απόκτηση του Τζέικομπ Τόπιν, ο οποίος συμφώνησε σε όλα με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη για συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2029.

Μεταγραφή με άρωμα ΝΒΑ ολοκλήρωσε η Χάποελ Τελ-Αβίβ, που εξασφάλισε τις υπηρεσίες του «εκρηκτικού» 26χρονου Αμερικανού φόργουορντ, για τα επόμενα τρία χρόνια, προσθέτοντας δύναμη, αθλητικότητα και άμυνα πάνω από τη στεφάνη, στη front loine της.

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