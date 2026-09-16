Η Άλ Αΐν του Γιώργου Γιακουμάκη και του Βλάνταν Ίβιτς, διέλυσε με το επιβλητικό 4-0 την Άλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον Έλληνα σέντερ φορ να σημειώνει το δεύτερο φετινό του γκολ, διαμορφώνοντας το σκορ στο 84ο λεπτό.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης πέτυχε το δεύτερο γκολ του με τη φανέλα της Άλ Αΐν απέναντι στην Άλ Νασρ των μεγάλων αστέρων και φυσικά του Κριστιάνο Ρονάλντο στο επιβλητικό 4-0 της ομάδας του Βλάνταν Ίβιτς για την πρεμιέρα του AFC Champions League.

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