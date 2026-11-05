Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την επέκταση συμβολαίου του Ραφίνια ως το 2030. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός πήγε στα γραφεία των Καταλανών με την σύζυγό του και τον γιο τους και παρουσία του Προέδρου, Ζοάν Λαπόρτα, έβαλε την υπογραφή του για δύο επιπλέον χρόνια.

Ο 29χρονος μετακόμισε στην Μπαρτσελόνα από την Λιντς έναντι 58 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι του 2022, και φέτος τρέχει το καλύτερο ξεκίνημα σε σεζόν στην καριέρα του!

Ήδη, έχει σκοράρει 19 γκολ και έχει δώσει 3 ασίστ σε 13 εμφανίσεις.