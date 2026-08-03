Στο τιμόνι των ΗΠΑ μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 θα παραμείνει ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Λίγες εβδομάδες αφότου οδήγησε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έως τη φάση των «16» του Μουντιάλ, ο 54χρονος Αργεντινός τεχνικός θα συνεχίσει το έργο του.

Ανέλαβε τα «ηνία» της αμερικανικής ομάδας το 2024, ύστερα από το «διαζύγιό» του με την Τσέλσι, και είχε συμβόλαιο μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

«Ο Μαουρίτσιο και το επιτελείο του πιστεύουν στο μέλλον του ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες και το νέο μας πρότζεκτ μάς επιτρέπει να “χτίσουμε” πάνω στην πρόοδο της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου ανδρών των ΗΠΑ και στη δυναμική του αμερικανικού ποδοσφαίρου» τονίζει σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος και γενικός γραμματέας της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Τζέι Τι Μπάτσον.

Υπό την καθοδήγηση του Ποτσετίνο, η εθνική ομάδα των ΗΠΑ τερμάτισε πρώτη στον 4ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μπροστά από Αυστραλία, Παραγουάη και Τουρκία, ενώ οι έξι βαθμοί που συγκέντρωσε ήταν η υψηλότερη συγκομιδή της ανδρικής ομάδας στη διοργάνωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έφτασαν έως τους «16» του τουρνουά, όπου αποκλείστηκαν από το Βέλγιο (4-1).