Μπαρτσελόνα και Άρσεναλ ακολούθησαν το παράδειγμα της Σπόρτινγκ κι έκαναν στο 2 στα 2 στο πρώτο «πιάτο» της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, όμως το πρόσωπο της βραδιάς ήταν ο Νικολό Τρεσόλντι!

Ο 22χρονος φορ, που είναι γεννημένος στην Ιταλία και αγωνίζεται με τις μικρές ομάδες της Γερμανίας μάγεψε στο «Σαν Σίρο», όπου με χατ-τρικ οδήγησε την Κλαμπ Μπριζ σε ονειρεμένο «διπλό» επί της Ίντερ με 4-3, στο πιο συγκλονιστικό ματς του «μενού». Ο Τρεσόντι πέτυχε το τρία πρώτα γκολ της Μπριζ, ενώ μετά το 4-2 του Βερμάντ οι «νερατζούρι» μείωσαν στις καθυστερήσεις.

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