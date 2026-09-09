Μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα, ο Μπεν Σέλτον νίκησε τον κάτοχο του τίτλου, Κάρλος Αλκαράθ με 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6(10-7) τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (σ.σ. ώρα ΗΠΑ) και προκρίθηκε στον ημιτελικό του US Open.

Η νίκη του Σέλτον, ο οποίος στον προηγούμενο γύρο απέκλεισε τον Στέφανο Τσιτσιπά, σημαίνει ότι για πρώτη φορά μετά το 2003, ένας Αμερικανός μπορεί να κατακτήσει ένα Grand Slam, δεδομένου ότι στον ημιτελικό θ’ αντιμετωπίσει τον συμπατριώτη του, Φράνσις Τιαφόε.

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