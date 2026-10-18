«Χτυπώντας» σε καίρια σημεία του αγώνα, η Λέτσε πέρασε με νίκη κυριαρχίας απ’ το «Φρίουλι» συντρίβοντας την Ουντινέζε με 3-0 στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Serie A και τη «βύθισε» ακόμη περισσότερο στη βαθμολογία.

Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν γκολ απ’ τους Γκασπάρ (11′), Εντρί (33′) και Ζίμπερτ (86′) κι επέστρεψαν στα «τρίποντα», έπειτα από δύο σερί ήττες, ενώ την ίδια ώρα οι «φριουλάνι» κατέγραψαν την 5η σερί ήττα τους στη Serie A.

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