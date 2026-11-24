Η Μόντσα πανηγύρισε μεγάλη νίκη επικρατώντας 3-0 της Φιορεντίνα στο «Μπριαντέο», στο ματς με το οποίο έπεσε η «αυλαία» της 12ης αγωνιστικής της Serie A.

Οι δύο ομάδες ήθελαν τη νίκη, με τους γηπεδούχους να φτάνουν πολύ εύκολα στην κατάκτησή του και να παίρνουν βαθιά βαθμολογική ανάσα. Την ίδια ώρα οι «βιόλα», όπως και πέρυσι θα δώσουν μεγάλη μάχη για την παραμονή τους στην κορυφαία κατηγορία.

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