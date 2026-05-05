Η Χάποελ Τελ Αβίβ αναπνέει και μείωσε σε 2-1 τη σειρά των αναμετρήσεων με τη Ρεάλ Μαδρίτης στα play off της Euroleague. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε 76-69 στο Μπότεβγκραντ της Βουλγαρίας, όπου θα διεξαχθεί σε 48 ώρες (7/5, 21:00) το τέταρτο ματς της σειράς.

Από την πρώτη επίθεση του αγώνα και για όλο το πρώτο ημίχρονο η Ρεάλ κρατούσε το προβάδισμα που έφτασε μέχρι και τους 10 πόντους (23-33 στο 15΄). Η Χάποελ αντεπιτέθηκε και πλησίασε σε απόσταση βολής πριν στην ανάπαυλα (34-36), ενώ η Ρεάλ κατέρρευσε στην τρίτη περίοδο.

Οι Ισραηλινοί «έτρεξαν» επί μέρους σκορ 18-4 στα πρώτα 7 λεπτά του β΄ ημιχρόνου και προηγήθηκαν 52-40 (27΄). Η εξέλιξη αυτή έδωσε «φτερά» στους τυπικά γηπεδούχους που ήταν αποφασισμένοι να μην αφήσουν την ευκαιρία να πάει χαμένη. Οι προσπάθειες της Ρεάλ να διεκδικήσει τη νίκη (65-61 στο 38΄), δεν τελεσφόρησαν και η Χάποελ έφτασε στην τελική επικράτηση με 76-69.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 34-36, 53-46, 76-69

Χάποελ Τελ Αβίβ (Δημήτρης Ιτούδης): Μότλεϊ 2, Τζόουνς 19 (2), Μπλέικνι 7, Μπράιαντ 19 (1), Έντουαρντς 5 (10ρ.), Ράντολφ, Οντιάσε 1, Μίτσιτς 13 (1), Ουέινραϊτ 2, Οτούρου 8.

Ρεάλ Μαδρίτης (Σέρτζιο Σκαριόλο): Λάιλς 14 (3), Αμπάλντε 3 (1), Καμπάτσο 10 (2), Οκέκε, Οκέκε 3 (1), Χεζόνια 7 (1), Μαλεντόν 6 (1), Ντεκ 11 (2), Γκαρούμπα 6, Γιουλ, Φελίζ 7 (1), Λεν 2.