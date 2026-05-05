Στην Μπαρτσελόνα θα παραμείνει ο Βόιτσεχ Σέζνι. Ο Πολωνός τερματοφύλακας που έχει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2027 δεν σκοπεύει να αποχωρήσει αυτό το καλοκαίρι, και δηλώνει πολύ χαρούμενος στην πρωτεύουσα της Καταλονίας.

Μάλιστα, σύμφωνα με την Mundo Deportivo, ο Σέζνι απέρριψε προσφορά από μία από τις καλύτερες ομάδες της La Liga που του προσέφερε διετές συμβόλαιο και εγγυημένη θέση στην ενδεκάδα.

Παρά τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής στους «Μπλαουγκράνα», ο πρώην τερματοφύλακας της Άρσεναλ και της Γιουβέντους δίνει προτεραιότητα στη δική του ευτυχία και της οικογένειάς του.