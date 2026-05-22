Ο Νταβίντ Αλάμπα αποχωρεί από τη Ρεάλ. Ο Αυστριακός αμυντικός, που μετακόμισε στη Μαδρίτη το 2021, ως ελεύθερος από τη Μπάγερν, ολοκληρώνει τη θητεία του στη «βασίλισσα».

Με τη «Βασίλισσα» ο Αλάμπα κατέκτησε ένα πρωτάθλημα Ισπανίας και δύο Champions League. Συνολικά αγωνίστηκε 131 φορές και μέτρησε πέντε γκολ και εννέα ασίστ.

Σε ηλικία 33 ετών αποχωρεί και πλέον μένει να γίνει γνωστό που θα συνεχίσει την καριέρα του.

