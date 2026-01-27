Τη δυνατότητα να υπογράψει από τώρα σε ομάδα της αρεσκείας του, εν όψει της νέας σεζόν, έχει ο Μάικ Τζέιμς, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα του Basketnews, ο Αμερικανός μένει ελεύθερος από τη Μονακό στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο πολύπειρος γκαρντ το 2024 ανανέωσε τη συνεργασία του με τους Μονεγασκους, υπογράφοντας μαζί τους συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Εντούτοις η συμφωνία επανεξετάστηκε στο τέλος της περσινής σεζόν και μειώθηκε κατά ένα χρόνο η χρονική διάρκεια της συμφωνίας των δύο πλευρών.

Όπερ σημαίνει ότι ο Αμερικανός διάγει τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με την ομάδα του Σπανούλη και ως εκ τούτου μπορεί από τώρα να διαπραγματευτεί και με τον… νόμο με όποια ομάδα θέλει, εν όψει της νέας σεζόν.

Ο Μάικ Τζέιμς έχει στην εφετινή EuroLeague με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη 16.6 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 6.5 ασίστ.