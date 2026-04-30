Τις διαδικασίες για να αγοράσει τα δικαιώματα του Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς ξεκίνησε η Ίντερ. Σύμφωνα με την «Gazzetta dello Sport» ο Κριστιάν Κίβου εισηγήθηκε θετικά για τον 20χρονο Σέρβο διεθνή αμυντικό μέσο, ο οποίος αγωνίζεται στους «νερατζούρι» με την μορφή δανεισμού από την Μπριζ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο 20χρονος έχει αποδείξει τη χρησιμότητα του και ο Κίβου τού έχει δώσει αρκετές φορές θέση στη βασική ενδεκάδα των «νερατζούρι».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η ιταλική ομάδα είχε συμφωνήσει με την Μπριζ στο δανεισμό ενός χρόνου, με οψιόν αγοράς στα δέκα εκατ. ευρώ, την οποία θέλει να ενεργοποιήσει από τώρα.