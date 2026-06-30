Η Ντουμπάι «έδεσε» έως το 2028 τον Ντουέιν Μπέικον. Η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε την υπογραφή επέκτασης της συνεργασίας με τον 30χρονο Αμερικανό φόργουορντ.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού αποκτήθηκε από την Ντουμπάι το καλοκαίρι του 2025 λόγω της μεγάλης εμπειρίας του και της επιθετικής δεινότητάς του εν όψει της πρώτης σεζόν του συλλόγου στη Euroleague.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 15,8 πόντους, 4,1 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ μέσο όρο ανά αγώνα στη Euroleague.

Να σημειωθεί ότι η παρουσία του υπήρξε καταλυτική στην κατάκτηση του τίτλου της Αδριατικής Λίγκας.