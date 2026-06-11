Ο Ιμπραχίμ Σανγκαρέ συμφώνησε να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τη Νότιγχαμ μέχρι το 2029, με οψιόν επέκτασης για ένα επιπλέον έτος. Ο 28χρονος διεθνής αμυντικός μέσος από την Ακτή Ελεφαντοστού πήγε στο «Σίτι Γκράουντ» τον Αύγουστο του 2023 από την Αϊντχόφεν με πενταετές συμβόλαιο, με την Φόρεστ να δαπανεί 35 εκατ. ευρώ.

Τη φετινή σεζόν μέτρησε δύο γκολ και τρεις ασίστ σε 43 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Σανγκαρέ έχει προτάσεις και από άλλες ομάδες της Αγγλίας, αλλά και την Μπεσίκτας και η διοίκηση της Νότιγχαμ σπεύδει να τον «δέσει» με νέο συμβόλαιο.

Σε αντίθεση με τον Σανγκαρέ η διοίκηση της Νότιγχαμ ανακοίνωσε την αποχώρηση τεσσάρων παικτών, οι οποίοι δεν είναι στα πλάνα της για την επόμενη σεζόν. Συγκεκριμένα αποχωρούν από το «Σίτι Γκράουντ», ως ελεύθεροι, οι Άνγκους Γκαν, Στέφαν Ορτέγκα, Γουίλιαμ Μπολί και Λορέντσο Λούκα.