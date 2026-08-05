Ο Βινίσιους Τζούνιορ φαίνεται πως θα συνεχίσει τελικά την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης, παρά τα έντονα σενάρια που τον ήθελαν κοντά στην αποχώρηση από το «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky Sports, οι επαφές του Βραζιλιάνου επιθετικού με τη διοίκηση της Ρεάλ άλλαξαν τα δεδομένα και οδήγησαν σε ανατροπή της υπόθεσης, με τον 26χρονο άσο να αναμένεται πλέον να παραμείνει στους «μερένχες».

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