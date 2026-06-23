Στη Ρεάλ θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Γκονζάλο Γκαρσία. Ο 22χρονος Ισπανός φορ δεν έχει θέση στη βασική ενδεκάδα των «μπλάνκος» και ήθελε να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, ωστόσο η «Marca» αναφέρει ότι ο Ζοσέ Μουρίνιο του μίλησε και τον έπεισε να παραμείνει.

Σύμφωνα με την «Marca», ο «Special One» υποσχέθηκε στον Γκαρσία περισσότερο χρόνο συμμετοχής και πλέον ο νεαρός φορ περιμένει να δείξει το ταλέντο του.

Την περασμένη σεζόν ο Γκαρσία είχε στο ενεργητικό του έξι γκολ και δύο ασίστ, σε 32 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.