Ο Μίκαελ Αντόνιο δεν καταλαβαίνει από πόλεμο… Ο 35χρονος Τζαμαϊκανός φορ επιστρέφει στα γήπεδα, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα από το Κατάρ, Αλ Σαλίγια, μέχρι το τέλος της σεζόν.

Σύμφωνα με το BBC Sport, ο Αντόνιο, που ήταν εκτός δράσης από το Δεκέμβριο του 2024, όταν και είχε σοβαρό τροχαίο ατύχημα, θα παίξει στα τελευταία έξι ματς του πρωταθλήματος στο Κατάρ και αν ικανοποιήσει, τότε θα υπογράψει νέο μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Όταν είχε το ατύχημα αγωνιζόταν στη Γουέστ Χαμ και το συμβάν αυτό λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή, αλλά κατάφερε μετά από έξι μήνες να επιστρέψει στα γήπεδα, παίζοντας ως αλλαγή στο ματς της εθνικής Τζαμάικα κόντρα στην αντίστοιχη της Γουατεμάλα για το Gold Cup, το καλοκαίρι του 2025.

Ο Τζαμαϊκανός διεθνής φορ είχε διακομιστεί με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, ενώ οι φωτογραφίες που δόθηκαν τότε στη δημοσιότητα από το αυτοκίνητο του ήταν σοκαριστικές.

Τρεις μήνες μετά άρχισε να προπονείται μόνος του, ενώ τον Μάιο του 2025 ξεκίνησε να συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα με τους συμπαίκτες του στην ομάδα του Λονδίνου και τον Ιούλιο μπήκε ως αλλαγή στο 85ο λεπτό του αγώνα της Τζαμάικα.

Το καλοκαίρι έμεινε ελεύθερος από τη Γουέστ Χαμ και από τότε έψαχνε για νέα ομάδα. Τις τελευταίες εβδομάδες συμμετείχε στις προπονήσεις της Μπρέντφορντ, η οποία όμως δεν σκόπευε να τού προσφέρει συμβόλαιο συνεργασίας και απλά τού έδωσε την ευκαιρία να προετοιμαστεί ώστε να διεκδικήσει συμβόλαιο σε κάποια άλλη ομάδα, με την Αλ Σαλίγια να του καταθέτει επίσημη πρόταση για συμβόλαιο μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν, με οψιόν ανανέωσης για έναν επιπλέον χρόνο.