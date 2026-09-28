Με νέες εκσυγχρονισμένες μεθόδους θα πραγματοποιούνται από δω και στο εξής οι ορισμοί των διαιτητικών ομάδων που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της Euroleague αλλά και το EuroCup, όπως ενημέρωσε η διοργάνωση.

Με νέο τρόπο θα γίνονται πλέον οι ορισμοί των διαιτητών για τις δύο κορυφαίες διασυλλογικές διοργανώσεις, με το νέο σύστημα, που θα βασίζεται πλέον στην τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο θα επεξεργάζεται και θα ορίζει ανάλογα με τα κριτήρια του προγράμματος, της ιεραρχίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε παιχνιδιού.

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