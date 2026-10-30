Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ταξίδεψε στο Μόναχο με την Μπορούσια Ντόρτμουντ εν όψει του ντέρμπι με την Μπάγερν (31/10, 19:30), για την 9η αγωνιστική της Bundesliga.

Οι Βεστφαλοί έχουν μπροστά τους μια δύσκολη αποστολή για να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας του γερμανικού πρωταθλήματος. Καλούνται αύριο, Σάββατο (31/10) να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Βαυαρών στην Allianz Arena.

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