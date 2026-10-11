Ο ασταμάτητος Λιονέλ Μέσι σκόραρε δις κόντρα στην DC Γιουνάιτεντ, οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι στη νίκη με 4-0 και έφτασε τα 934 γκολ καριέρας.

Μπορεί να αποχώρησε από τη διεθνή σκηνή, σε συλλογικό επίπεδο, όμως, ο Μέσι δεν δείχνει διατεθείμενος να κατεβάσει ταχύτητα!

Λίγες ημερές μετά το συγκλονιστικό «αντίο» στην εθνική Αργεντινής, ο Pulga έδωσε μια ακόμη παράσταση στο MLS. Έβαλε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή στην εμφατική εντός έδρας νίκη της Ίντερ Μαϊάμι με 4-0 επί της DC Γιουάτεντ.

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