Ο Λιονέλ Μέσι δεν έκρυψε τη συγκίνησή του μετά το τελευταίο παιχνίδι του με την εθνική Αργεντινής. Μιλώντας στο «Μονουμεντάλ», στάθηκε σε όσα έζησε μέσα σε 21 χρόνια με την «Αλμπισελέστε», στις δύσκολες στιγμές, αλλά και στις κορυφαίες επιτυχίες που μοιράστηκε με τους συμπαίκτες και τον κόσμο.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ χαρακτήρισε τεράστια τιμή το γεγονός ότι φόρεσε τη φανέλα της χώρας του και υπογράμμισε πως η μεγαλύτερη χαρά της καριέρας του ήταν να αγωνίζεται για την εθνική ομάδα. Αναφέρθηκε στην απογοήτευση που ένιωσε όταν κάποτε ανακοίνωσε την αποχώρησή του, αλλά και στη στήριξη των φιλάθλων που τον έπεισαν να επιστρέψει.

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