Καθοριστικός για ένα ακόμη ματς ήταν ο ηγέτης της Αργεντινής, ο μεγάλος θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο GOAT, Λιονέλ Μέσι, που πήρε από το χέρι την «αλμπισελέστε» και την οδήγησε στη νίκη με 3-2 επί της Αιγύπτου και στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Pulga να τονίζει ότι η ομάδα του απλά «δεν τα παρατά ποτέ»!

Ο Μέσι ήταν αυτός που έδωσε το έναυσμα για την μεγάλη ανατροπή της Αργεντινής, «σερβίροντας» στον Κρίστιαν Ρομέρο για το 1-2, ενώ τέσσερα λεπτά μετά χρίστηκε σκόρερ και επανέφερε την ισορροπία στην αναμέτρηση, που τελικά ολοκληρώθηκε με θρίαμβο της «αλμπισελέστε», έπειτα από γκολ του Ένζο Φερνάντεζ στις καθυστερήσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr