Επιμέλεια: Αλ. Παπαδόπουλος

Ο θρύλος της Μπαρτσελόνα, Λιονέλ Μέσι, που αγωνίζεται στην Ίντερ Μαϊάμι, αποκάλυψε μια μυστική επίσκεψη στο νέο «Καμπ Νόου» με ένα μήνυμα που δημοσίευσε την Κυριακή στο Instagram, στο οποίο εξέφρασε την επιθυμία του να επιστρέψει μια μέρα στο γήπεδο.

«Χθες το βράδυ, επέστρεψα σε ένα μέρος που μου λείπει πολύ. Ένα μέρος όπου ήμουν απίστευτα χαρούμενος, όπου με κάνατε να νιώσω χίλιες φορές ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο», έγραψε ο Λίο Μέσι στην ανάρτησή του, η οποία περιλάμβανε πέντε φωτογραφίες του και ένα βίντεο.

«Ελπίζω μια μέρα να επιστρέψω, και όχι μόνο για να σας αποχαιρετήσω ως παίκτης, όπως δεν μπόρεσα ποτέ να κάνω …», πρόσθεσε ο 38χρονος επιθετικός, του οποίου τα δύο γκολ βοήθησαν την ομάδα του να προκριθεί στα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας του MLS, το Σάββατο, εναντίον του Νάσβιλ (4-0).

Παρά την δηλωμένη επιθυμία του να παραμείνει στην «Μπάρτσα», ο Μέσι έφυγε από την ομάδα των παιδικών του χρόνων τον Αύγουστο του 2021, στο τέλος του συμβολαίου του, καθώς τα οικονομικά του συλλόγου δεν μπορούσαν πλέον να υποστηρίξουν τον μισθό του των 60 εκατομμυρίων ευρώ, ανά σεζόν.

Εντάχθηκε στην Παρί Σεν Ζερμέν, όπου έπαιξε μέχρι το 2023. Το μήνυμα του νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 με την Αργεντινή έρχεται τρεις ημέρες μετά από μια προπόνηση ανοιχτή στο κοινό για την καταλανική ομάδα στο «Καμπ Νου», το έργο ανακαίνισης του οποίου, που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2023, έχει εμφανίσει πολλές καθυστερήσεις.