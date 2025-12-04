Ο σούπερ σταρ του MLS και της Αργεντινής, Λιονέλ Μέσι, απέφυγε να επιβεβαιώσει με απόλυτο τρόπο, ότι θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 σε συνέντευξή του (4/12) την στο ESPN.

Ο 38χρονος επιθετικός της Ίντερ Μαϊάμι δήλωσε ότι θέλει να βοηθήσει την Αργεντινή να υπερασπιστεί το στέμμα της το 2022 το επόμενο καλοκαίρι.

«Ελπίζω να μπορέσω να είμαι εκεί. Έχω πει και πριν ότι θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί», είπε ο Μέσι, ο οποίος είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θα παίξει αν το σώμα του αντέξει.

«Στη χειρότερη περίπτωση, θα είμαι εκεί να το παρακολουθήσω ζωντανά, αλλά θα είναι ξεχωριστό», πρόσθεσε.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ξεχωριστό για όλους, για κάθε χώρα , ειδικά για εμάς, επειδή το ζούμε με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο».

Ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος θα ηγηθεί της Ίντερ Μαϊάμι εναντίον των Βανκούβερ Γουάιτκαπς στον τελικό του MLS Cup (6/12), αναγνώρισε ότι το ρόστερ με νέα ταλέντα στην Αργεντινή έχει βάθος και ο προπονητής Λιονέλ Σκαλόνι θα έχει δύσκολες αποφάσεις να πάρει πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Νέοι παίκτες συνεχίζουν να εμφανίζονται. Εκτός από αυτούς που είναι ήδη εκεί, νέα πρόσωπα συνεχίζουν να έρχονται», είπε ο οκτώ φορές νικητής της «Χρυσής Μπάλας». «Όταν μια ομάδα είναι έτσι, είναι πιο εύκολο για τους νεοφερμένους να ενταχθούν».

Ο Μέσι έχει αγωνιστεί σε πέντε Παγκόσμια Κύπελλα με την Αργεντινή και κατέχει τα ρεκόρ της εθνικής ομάδας σε συμμετοχές (196) και γκολ (115).