Ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται να επιστρέψει στο γήπεδο που έγραψε την τελευταία σελίδα της μυθικής παρουσίας του στην Αργεντινή, αυτή τη φορά όμως φορώντας τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου στο Μονουμεντάλ, ο οκτώ φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας αγωνίστηκε για τελευταία φορά με το εθνόσημο στο στήθος στη φιλική αναμέτρηση της Αλμπισελέστε με το Μπενίν μπροστά σε 85.000 φιλάθλους, οι οποίοι του χάρισαν ένα συγκλονιστικό «αντίο».

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