Από τις ένδοξες ημέρες τους στην Μπαρτσελόνα μέχρι την επανένωση στην Ίντερ Μαϊάμι, ο Λιονέλ Μέσι και ο Λουίς Σουάρες έφεραν τη διαχρονική συνεργασία τους σε ένα νέο κεφάλαιο, συνιδρύοντας την Ντεπορτίβο LSM, έναν σύλλογο που θα αγωνιστεί στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο της Ουρουγουάης.

Ο σύλλογος, που αρχικά λεγόταν Ντεπορτίβο LS, ιδρύθηκε από τον Σουάρες το 2018 στην πόλη Θιουδάδ ντε λα Κόστα της Ουρουγουάης, με στόχο την ανάπτυξη τοπικών ταλέντων και την προσφορά στην κοινότητα μέσω ευκαιριών απασχόλησης και κοινωνικών πρωτοβουλιών.

Την Τρίτη (27/5), ο Σουάρες ανακοίνωσε την αναδιαμόρφωση της ταυτότητας του συλλόγου, προσθέτοντας το γράμμα «M» προς τιμήν του Αργεντινού αρχηγού, ο οποίος εντάχθηκε επίσημα στο πρότζεκτ ως συνιδιοκτήτης. Η ομάδα είναι πλέον έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα, συμμετέχοντας σε επαγγελματικό επίπεδο στην τέταρτη κατηγορία του Ουρουγουανικού ποδοσφαίρου.

«Η Ντεπορτίβο LS, ένα οικογενειακό πρότζεκτ, είναι ένα οικογενειακό όνειρο που ξεκίνησε το 2018. Έχουμε αναπτυχθεί πολύ, με πάνω από τρεις χιλιάδες μέλη και υποδομές», ανέφερε ο Σουάρες σε βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram.

«Γι’ αυτό πήρα την απόφαση η Ντεπορτίβο LS να ενταχθεί στη δομή της Ομοσπονδίας της Ουρουγουάης (AUF), τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και επαγγελματικά. Αυτό το πρότζεκτ είναι το ιδανικό μέρος για να συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε το όραμά μας για το ποδόσφαιρο. Γι’ αυτό κάλεσα τον φίλο μου να συμμετάσχει στο επαγγελματικό πρότζεκτ της Ντεπορτίβο LSM», πρόσθεσε ο 38χρονος φορ, αναφερόμενος στον Μέσι.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ, το δίδυμο της Νότιας Αμερικής θα έχει από κοινού την εποπτεία των επιχειρήσεων, ενώ θα ορίσουν και έναν τεχνικό διευθυντή με εμπειρία στο τοπικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Λουίς για την ευκαιρία να συμμετάσχω σε αυτό το πρότζεκτ, στο οποίο εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια και έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ», είπε ο 37χρονος Μέσι. «Ελπίζω να συνεισφέρω όσο μπορώ ώστε να συνεχίσει να μεγαλώνει και να είμαι εδώ δίπλα σου».

Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Ουρουγουάης, Λουίς Σουάρες, έγινε στενός συμπαίκτης του Μέσι στην Μπαρτσελόνα από το 2014 έως το 2020, σχηματίζοντας ένα από τα πιο παραγωγικά επιθετικά δίδυμα του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Σε έξι σεζόν, κατέκτησαν μαζί 13 μεγάλα τρόπαια, ανάμεσά τους το Champions League, τέσσερις τίτλους LaLiga και τέσσερα Κύπελλα Ισπανίας, ενώ εκτός γηπέδων ανέπτυξαν και μια στενή προσωπική φιλία.

Η σχέση τους συνεχίστηκε το 2023, όταν ο Σουάρες ακολούθησε τον Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι. Μαζί με τους πρώην συμπαίκτες τους στην «Μπάρτσα», Ζόρντι Άλμπα και Σέρχιο Μπουσκέτς, οδήγησαν τον αμερικανικό σύλλογο στην κατάκτηση του Supporters’ Shield 2024.