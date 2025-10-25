Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Το βραβείο του κορυφαίου σκόρερ για την κανονική περίοδο του MLS παρέλαβε τα ξημερώματα του Σαββάτου (25/10) ο Λιονέλ Μέσι, πριν την αναμέτρηση για τον 1ο γύρο των Playoffs με της Ίντερ Μαϊάμι με τη Νάσβιλ.

Ο Αργεντίνος μάγος τελείωσε το πρωτάθλημα με 29 γκολ και 19 ασίστ, βοηθώντας τα μέγιστα την Ίντερ Μαϊάμι ούτως ώστε να πλασαριστεί στην 3η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας και να έχει θεωρητικά καλύτερο μονοπάτι μέχρι τον τελικό.

Ακολούθησε η πρώτη μάχη από τη σειρά των ”best of 3” (προκρίνεται η ομάδα που θα φτάσει πρώτη τις τρεις νίκες), με τον 38χρονο αστέρα να έχει κέφια και να σκοράρει δις, οδηγώντας την ομάδα του Χαβιέρ Μασεράνο στην επικράτηση με 3-1.

Ο Μέσι άνοιξε το σκορ με… απίθανη κεφαλιά στο 19′, με τον Αλέντε να κάνει το 2-0 στο 62′. Στις καθυστερήσεις του ματς, ο ”Pulga” σημείωσε από κοντά το 3-0, φτάνοντας τα 31 τέρματα, με τη Νάσβιλ απλά να μειώνει με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μουχταρ.