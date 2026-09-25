Το «αντίο» του Λιονέλ Μέσι από την Εθνική Αργεντινής αναμένεται να είναι αντάξιο του μεγέθους του. Τα 85.000 εισιτήρια για την αναμέτρηση με το Μπενίν, στις 6 Οκτωβρίου στο «Μονουμεντάλ», εξαντλήθηκαν μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες.

Η ζήτηση ήταν τεράστια, παρά το γεγονός ότι οι τιμές κρίθηκαν εξαρχής ιδιαίτερα υψηλές για τα δεδομένα της Αργεντινής καθώς το φθηνότερο εισιτήριο κόστιζε περίπου 51 ευρώ, ενώ οι τιμές για τις καλές θέσεις έφθασαν περίπου στα 277 ευρώ, ενώ κάποια σημεία του γηπέδου με εξαιρετική θέα έφθασαν να τιμώνται ακόμη και τα 2.000 ευρώ.

Οι άνθρωποι της «Αλμπισελέστε» ετοιμάζουν μια ξεχωριστή βραδιά για τον αρχηγό της. Στο «Μονουμεντάλ» θα στηθεί γιγαντιαία σημαία και ειδικό πανό προς τιμήν του, ενώ έχoυν προγραμματιστεί βίντεο, εκδηλώσεις και τιμητικές δράσεις πριν από την σέντρα.

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