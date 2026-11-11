Ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σίρα δημοσίευσε μεταγραφικό σενάριο που δεν πρέπει να αρέσει καθόλου στον Φώτη Ιωαννίδη.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, στο στόχαστρο της Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην οποία παίζει ο διεθνής Έλληνας επιθετικός, φέρεται να βρίσκεται ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Έντρικ τον οποίο γνωρίζει καλά ο Πάουλο Φονσέκα από την κοινή τους θητεία στη Λυών.

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