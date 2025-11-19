Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Αυτό που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν ουτοπία, έγινε πραγματικότη. Το Κουρασάο, ένα μικρό νησί της Καραϊβικής, με την ισοπαλία 0-0 με την Τζαμάικα πέτυχε ένα ποδοσφαιρικό θαύμα: Προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο (2026) και έγινε η μικρότερη χώρα σε πληθυσμό και μέγεθος που το έχει καταφέρει!

Curacao, the smallest country ever to reach the World Cup, celebrates qualifying for the 2026 tournament, joining debutants Cape Verde, Jordan, and Uzbekistan across Mexico, US, and Canada.#Curacao #WorldCup #FIFA2026 pic.twitter.com/qBKIqSgzT2 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 19, 2025

Παρά την απουσία του προπονητή τους, Ντικ Άντβοκαατ, ο οποίος επέστρεψε στην Ολλανδία για οικογενειακούς λόγους, οι παίκτες διατήρησαν την ψυχραιμία τους και κατέκτησαν αυτή την ιστορική στιγμή.

History for Curaçao 🇨🇼@TheBlueWaveFFK will be making their @FIFAWorldCup debut next year in Canada, Mexico and the United States 🙌 pic.twitter.com/sd732fTJ1Y — FIFA (@FIFAcom) November 19, 2025

Ολόκληρο το έθνος γιορτάζει τώρα καθώς ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα και άπαντες είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τους γίγαντες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι, αυτό σημαίνει πολλά για εμάς. Παλεύουμε για να είμαστε εδώ τουλάχιστον 15 χρόνια και το αξίζουμε», δήλωσε στην MARCA ο Λεάντρο Μπακούνα, αρχηγός και κορυφαίος διεθνής όλων των εποχών της ομάδας της Καραϊβικής.

Ο Μπακούνα συμφωνεί επίσης με τον Πρόεδρό του: «Δεν με νοιάζει με ποιον παίζουμε. Κανείς δεν πίστεψε σε εμάς, αλλά τα καταφέραμε».

Δικαίωμα στο όνειρο

Αν και πληθαίνουν οι φωνές για το «άπλωμα» των συμμετοχών στο Παγκόσμιο Κύπελλο, η αλλαγή αυτή (από 32 σε 48 ομάδες) δίνει δικαίωμα στο όνειρο για χώρες οι οποίες υπό διαφορετικές συνθήκες και μέχρι μερικούς μήνες πίσω ούτε που θα ονειρεύονταν την εξασφάλιση ενός εισιτηρίου που μπορεί να αλλάξει την ποδοσφαιρική τους μοίρα.

Μία τέτοια περίπτωση είναι και το Κουρασάο, που δέκα χρόνια πριν βρισκόταν στην 150η θέση της βαθμολογίας της FIFA, κόβοντας την απόσταση σχεδόν στο μισό (πλέον 82ο).

«Είναι τρελό. Βασικά πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία του Κουρασάο», δήλωσε μετά την πρόκριση ο μέσος Ζουνίνιο Μπακούνια, ποδοσφαιριστής με εμπειρία στα αγγλικά γήπεδα, έχοντας φορέσει τις φανέλες των Χάντερσφιλντ και Μπέρμιγχαμ.

«Ποιος να το φανταζόταν πριν από μερικά χρόνια», πρόσθεσε μιλώντας στο BBC 5. Και άδικο δεν έχει.

Ποιοι παίζουν;

Μέχρι το 2010, το Κουρασάο ανήκε στις Ολλανδικές Αντίλλες και ως εκ τούτου η σύνδεση με την Ολλανδία διατηρεί και τροφοδοτεί την ποδοσφαιρική πραγματικότητα στο νησί. Ο προπονητής είναι Ολλανδός, ενώ αρκετοί γηγενείς ποδοσφαιριστές μετρούν εμπειρίες στα ευρωπαϊκά γήπεδα και δη σε αυτά της Premier League, της Championship και της League One.

Ο Τάχιθ Τσονγκ βρισκόταν στο ρόστερ της Γιουνάιτεντ και πλέον αγωνίζεται στη Σέφιλντ. Σύμφωνα με το transfermarkt έχει τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στο ρόστερ του Κουρασάο (5 εκατ. ευρώ). Ο σέντερ μπακ Αρμάντο Ομπίσπο είναι μέλος της Αϊντχόφεν, ενώ ο Ζουνίνιο Μπακούνια αγωνίζεται στη Γκαζιάντεπσπορ. Αρκετά άλλα μέλη της 18άδας αγωνίζονται σε μικρομεσαίες ομάδες της Ολλανδίας.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση του Ζουνίνιο Μπακούνια, ο οποίος κατέγραψε συμμετοχές με την ομάδα Νέων της Ολλανδίας, αλλά επέλεξε να εκπροσωπήσει το Κουρασάο σε επίπεδο Ανδρών. «Ήμουν μόλις 21 ετών και είχα χρόνο μπροστά μου για να διεκδικήσω μία θέση στους Οράνιε. Αλλά επέλεξα το Κουρασάο για να παίζω μαζί με τον αδερφό μου», είπε στο BBC 5, θεωρώντας ότι το παράδειγμα των αδερφών Μπακούνια θα δώσει το έναυσμα και σε άλλους ποδοσφαιριστές που κατάγονται από αυτή τη γωνιά της Καραϊβικής αλλά μεγάλωσαν στην Ολλανδία, για να επιλέξουν τον δύσκολο δρόμο…

BON BINI, WORLD CUP!! pic.twitter.com/wQ040qbWYQ — Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) November 19, 2025

Το Κουρασάο είναι μια συστατική νησιωτική χώρα εντός του Βασιλείου των Κάτω Χωρών στη νότια Καραϊβική Θάλασσα, με την Ολλανδία να διατηρεί την ευθύνη για την άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Η πρώην ολλανδική αποικία απέκτησε αυτόνομο καθεστώς εντός του Βασιλείου των Κάτω Χωρών μόλις το 2010.

Τα ρεκόρ του Κουρασάο

Ο πληθυσμός του Κουρασάο, λίγο πάνω από τις 150.000, το καθιστά τη μικρότερη χώρα που έχει συμμετάσχει ποτέ σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Προηγούμενη κάτοχος του… ρεκόρ ήταν η Ισλανδία με τους 330.000 κατοίκους, η οποία συμμετείχε στο Μουντιάλ της Ρωσίας το 2018.

Επιπλέον, το Κουρασάο γίνεται η μικρότερη χώρα από άποψη έκτασης που θα συμμετάσχει σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Το Πράσινο Ακρωτήριο κατείχε αυτή την τιμή από τον περασμένο Οκτώβριο, αλλά το νησί του Κουρασάο είναι 10 φορές μικρότερο από το Πράσινο Ακρωτήριο!

«Είμαστε μικροί σε μέγεθος, αλλά μεγάλοι στην ψυχή και την καρδιά»

«Μετά από 21 χρόνια καταφέραμε να ολοκληρώσουμε το έργο του Παγκοσμίου Κυπέλλου που ξεκινήσαμε το 2004. Είναι ένα πολύ σπουδαίο, πολύ ωραίο συναίσθημα και αυτό ισχύει για όλους τους κατοίκους του Κουρασάο που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο: Αμερική, Ευρώπη, στο νησί… αλλά και για όσους αγαπούν το Κουρασάο όπου κι αν βρίσκονται: είμαστε μικροί σε μέγεθος, αλλά μεγάλοι στην ψυχή και την καρδιά», δήλωσε στη Marca ο Ζιλμπέρτ Μαρτίνα, Πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Κουρασάο, αμέσως μετά την πρόκριση.

«Νομίζω ότι η επιτυχία μας ήταν η επιμονή. Όλοι πιστεύαμε ότι μια μέρα θα προκριθούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο και τελικά το πετύχαμε», λέει, πριν πει γελώντας ότι «δεν τον νοιάζει» με ποιες ομάδες θα κληρωθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις 5 Δεκεμβρίου. «Ας έρθουν όλοι, έχουμε ήδη κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο»!

Επιπλέον, γίνεται η πέμπτη ομάδα της Καραϊβικής που αγωνίζεται σε Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά την Κούβα, την Αϊτή, την Τζαμάικα και το Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

«Κανείς δεν πίστεψε σε εμάς, αλλά τα καταφέραμε»

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι, αυτό σημαίνει πολλά για εμάς. Παλεύουμε για να είμαστε εδώ τουλάχιστον 15 χρόνια και το αξίζουμε», δήλωσε στην MARCA ο Λεάντρο Μπακούνα, αρχηγός και κορυφαίος διεθνής όλων των εποχών της ομάδας της Καραϊβικής.

Ο Μπακούνα συμφωνεί επίσης με τον Πρόεδρό του: «Δεν με νοιάζει με ποιον παίζουμε. Κανείς δεν πίστεψε σε εμάς, αλλά τα καταφέραμε».