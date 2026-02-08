Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, ανακοίνωσε μέσω των λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι εντάσσεται στην ιδιοκτησία της γυναικείας ομάδας της Τσέλσι.

«Η ιστορία της Τσέλσι μιλάει από μόνη της και είμαι ενθουσιασμένος που θα συμβάλω στο μέλλον, υποστηρίζοντας τη συνεχή ανάπτυξη και τον αντίκτυπο στον γυναικείο αθλητισμό», έγραψε ο Αντετοκούνμπο ως μέρος της ανακοίνωσής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Πρόκειται για φιλοδοξία, κληρονομιά και ώθηση του παιχνιδιού σε νέα ύψη. Μπράβο στις Chels!»

I’m proud and honored to partner with my friend @alexisohanian, joining the ownership group of @ChelseaFCW, a historic club built on passion, excellence, and a winning culture. Chelsea’s history speaks for itself, and I’m excited to contribute to the future by supporting… pic.twitter.com/LEzNakL9Rd — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) February 8, 2026



Ο Αντετοκούνμπο δεν είναι άγνωστος στις επενδύσεις σε άλλες ομάδες, καθώς έγινε μειοψηφικός ιδιοκτήτης στην ομάδα του MLS Νάσβιλ SC τον Μάρτιο του 2023. Επίσης, εντάχθηκε στην ομάδα ιδιοκτησίας των Μιλγουόκι Μπρούερς το 2021.

Η Τσέλσι κατέχει επί του παρόντος ρεκόρ 8-3-3, καταλαμβάνοντας την 3η θέση στην κατάταξη της Super League Γυναικών με 27 βαθμούς. Ο αγγλικός σύλλογος προσπαθεί να κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλήματος για έβδομη συνεχόμενη χρονιά.

Όσο για τον Αντετοκούνμπο, βρίσκεται στα μέσα της 13ης σεζόν του με τους Μπακς και παρέμεινε στην ομάδα και μετά την προθεσμία της Πέμπτης για ανταλλαγή, παρά την εμπλοκή του σε φήμες για πιθανή ανταλλαγή.

Ο δύο φορές MVP του NBA έχει μέσο όρο 28,0 πόντους, 10,0 ριμπάουντ και 5,6 ασίστ ανά αγώνα την εφετινή περίοδο.