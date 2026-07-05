Το πιο συζητημένο ματς της φάσης των «16» στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 φτάνει επιτέλους στην διεξαγωγή του, με το Μεξικό να υποδέχεται την Αγγλία στο θρυλικό «Αζτέκα». Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα τοπική ώρα Πόλης του Μεξικού, δηλαδή στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας με ώρα Ελλάδας, μπροστά σε περίπου 87.000 φιλάθλους.

Η ώρα έναρξης βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πολυήμερης αναταραχής. Δημοσιεύματα από μεξικανικά και βρετανικά μέσα έκαναν λόγο για επικείμενη μετάθεση της αναμέτρησης έξι ώρες νωρίτερα, στο μεσημέρι τοπικής ώρας, με πρώτο τον κόσμο του Claro Sports και στη συνέχεια δημοσιογράφους του TUDN να επιβεβαιώνουν το σενάριο, ενώ ακόμα και το ESPN το χαρακτήρισε αρχικά πιθανό. Ο πρώτος λόγος που αναφέρθηκε ήταν ο κίνδυνος καταιγίδων και πλημμύρας το βράδυ της Κυριακής, όμως αναδύθηκε παράλληλα και ένα δεύτερο, πολύ πιο ευαίσθητο ζήτημα.

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