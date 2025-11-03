Ούτε στο Μεξικό κατάφερε να στεριώσει ο Χάμες Ροντρίγκες.

Ο Κολομβιανός σταρ, γνωστός στην Ελλάδα και από τη «θητεία» του στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2022-23, μετά την αποτυχημένη παρουσία του στην Ισπανία με τη φανέλα της Βαγιεκάνο, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τη Λεόν, αλλά δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί ούτε στο πρωτάθλημα της Liga MX.

Στο τέλος Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του και σύμφωνα με το «Mediotiempo» θα φύγει από το Μεξικό και τη Λεόν με πιθανό προορισμό το πρωτάθλημα των ΗΠΑ, ενώ έχει προτάσεις και από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας.

Χα.Π.