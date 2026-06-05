Ένα ιδιαίτερο και αναπάντεχο στιγμιότυπο έλαβε χώρα το πρωί της 4ης Ιουνίου, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης των εκπροσώπων του Τύπου από την πρόεδρο του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, στο Εθνικό Παλάτι. Θέλοντας να διαφημίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, η 63χρονη πρόεδρος άρχισε να πετά αναμνηστικές μπάλες προς το κοινό, με αποτέλεσμα μια ρεπόρτερ να χάσει τη σταθερότητά της και να σωριαστεί στο έδαφος μπροστά σε όλους.

Η Σέινμπαουμ αποφάσισε να μοιράσει τις μπάλες στους δημοσιογράφους ως μέρος της καμπάνιας προβολής του Μουντιάλ 2026, το οποίο συνδιοργανώνουν το Μεξικό, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς.

Με το που έριξε την πρώτη μπάλα, προκλήθηκε μια μικρή αναστάτωση καθώς αρκετοί παρευρισκόμενοι έσπευσαν να την πιάσουν. Μια δημοσιογράφος, στην προσπάθειά της να φτάσει πρώτη, παραπάτησε και έπεσε με το πρόσωπο στο πάτωμα. Το περιστατικό προκάλεσε αυθόρμητα γέλια σε κάποιους από τους συναδέλφους της και το προσωπικό της αίθουσας.

Η αντίδραση της Μεξικανής προέδρου ήταν ακαριαία. Άφησε αμέσως το βήμα και κατέβηκε από τη σκηνή. Έσπευσε στο πλευρό της δημοσιογράφου για να βεβαιωθεί ότι είναι καλά. Τη βοήθησε να σηκωθεί, με τη γυναίκα ευτυχώς να μην φέρει κάποιο σοβαρό τραυματισμό.

Δείτε το σχετικό στιγμιότυπο:

Μόλις διαπιστώθηκε πως η υγεία της ρεπόρτερ δεν διέτρεχε κίνδυνο, οι δύο γυναίκες αντιμετώπισαν το συμβάν με χιούμορ. Μάλιστα, η δημοσιογράφος αποδείχθηκε τελικά η πιο ευνοημένη της ημέρας, καθώς ήταν εκείνη που πήρε στα χέρια της την πρώτη αναμνηστική μπάλα, την οποία της παρέδωσε προσωπικά η ίδια η πρόεδρος.

Στη συνέχεια η συνέντευξη συνεχίστηκε χωρίς άλλα προβλήματα, με τη Σέινμπαουμ να πετά και μια δεύτερη μπάλα προς το ακροατήριο.

Μέσα σε ελάχιστες ώρες, το βίντεο με την πτώση έκανε τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές σε πλατφόρμες όπως το «X», το Instagram και το TikTok, καθώς και στα μεξικανικά ειδησεογραφικά site. Πολλοί χρήστες σχολίασαν χιουμοριστικά τον υπερβολικό ζήλο της δημοσιογράφου, ενώ πολλοί άλλοι αποθέωσαν την πρόεδρο για τα γρήγορα αντανακλαστικά και την ανθρώπινη συμπεριφορά της.

Αυτή η κίνηση δεν ξάφνιασε όσους γνωρίζουν την πρόεδρο, καθώς η Σέινμπαουμ επιλέγει συχνά να δημιουργεί ένα πιο χαλαρό κλίμα. Η ίδια εντάσσει συστηματικά το ποδόσφαιρο σε κοινωνικές πρωτοβουλίες μέσω της στρατηγικής «Mundial Social», η οποία στοχεύει στο να αξιοποιηθεί η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ως μια σημαντική αθλητική και πολιτιστική κληρονομιά για τη χώρα.