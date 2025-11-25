Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, τιμωρήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA με αποκλεισμό ενός αγώνα —τον οποίο έχει ήδη εκτίσει στον προκριματικό αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 εναντίον της Αρμενίας— και δύο με αναστολή.

Ως εκ τούτου, θα αγωνιστεί κανονικά στον πρώτο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διαπράξει άλλο πειθαρχικό παράπτωμα.

Ο «CR7» αποβλήθηκε εναντίον της Ιρλανδίας στο Δουβλίνο, στις 13 Νοεμβρίου. Δεν είχε ποτέ πριν λάβει απευθείας κόκκινη κάρτα στις 226 εμφανίσεις του για την εθνική ομάδα.

Ο Πορτογάλος αστέρας αποβλήθηκε μετά από επίθεση στον Ιρλανδό αμυντικό Ντάρα Ο’Σι από τον Σουηδό διαιτητή Γκλεν Νάιμπεργκ, ο οποίος αρχικά του έδειξε κίτρινη κάρτα, αλλά στη συνέχεια του έδειξε την κόκκινη κάρτα, αφού συμβουλεύτηκε το VAR.