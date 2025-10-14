Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν σταματά να καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, κι ας έχει πατήσει πλέον τα 40 του χρόνια.

Στο ματς της Τρίτης (14/10) απέναντι στην Ουγγαρία με το γκολ της ισοφάρισης που σημείωσε στο 22ο λεπτό για την Πορτογαλία, ο σούπερ σταρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου κατέκτησε μια ακόμη κορυφή στις ιστορικές λίστες του «βασιλιά των σπορ».

Πιο συγκεκριμένα, μετράει πλέον 40 γκολ στα προκριματικά των Μουντιάλ, όντας ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σε αυτή τη διαδικασία, πάνω από τον Μέσι των 36 τερμάτων και τον Κάρλος Ρουίζ 39 γκολ.

Λίγα λεπτά αργότερα, διεύρυνε ακόμη περισσότερο το προσωπικό του ρεκόρ ρεκόρ, φθάνοντας τα 41 γκολ, καθώς σημείωσε και το 2-1 υπέρ της Πορτογαλίας στην αναμέτρηση με την Ουγγαρία, οδηγώντας τη τάχιστα στην ανατροπή του εις βάρος της σκορ, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

