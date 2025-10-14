Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν σταματά να καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, κι ας έχει πατήσει πλέον τα 40 του χρόνια.
Στο ματς της Τρίτης (14/10) απέναντι στην Ουγγαρία με το γκολ της ισοφάρισης που σημείωσε στο 22ο λεπτό για την Πορτογαλία, ο σούπερ σταρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου κατέκτησε μια ακόμη κορυφή στις ιστορικές λίστες του «βασιλιά των σπορ».
Δείτε ΕΔΩ το γκολ – ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο
Πιο συγκεκριμένα, μετράει πλέον 40 γκολ στα προκριματικά των Μουντιάλ, όντας ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σε αυτή τη διαδικασία, πάνω από τον Μέσι των 36 τερμάτων και τον Κάρλος Ρουίζ 39 γκολ.
🔝🇵🇹 Cristiano Ronaldo: The all-time top goalscorer in #FIFAWorldCup qualifying history!#WeAre26 pic.twitter.com/jyOXaGlU7C
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 14, 2025
Λίγα λεπτά αργότερα, διεύρυνε ακόμη περισσότερο το προσωπικό του ρεκόρ ρεκόρ, φθάνοντας τα 41 γκολ, καθώς σημείωσε και το 2-1 υπέρ της Πορτογαλίας στην αναμέτρηση με την Ουγγαρία, οδηγώντας τη τάχιστα στην ανατροπή του εις βάρος της σκορ, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.
Δείτε ΕΔΩ το 2-1 από τον Κριστιάνο Ρονάλντο
𝗗𝗘 𝗢𝗨𝗧𝗥𝗔 𝗚𝗔𝗟𝗔́𝗫𝗜𝗔 🪐 Cristiano Ronaldo tornou-se o melhor marcador de sempre em qualificações para o Mundial 🐐🌍 #FazHistória | #WCQ pic.twitter.com/Ivmv94ULX2
— Portugal (@selecaoportugal) October 14, 2025