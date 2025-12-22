Κάτοικος «Τζουζέπε Μεάτσα» θα δηλώνει, όπως όλα δείχνουν, από εδώ και στο εξής ο Γερμανός διεθνής επιθετικός Νίκλας Φίλκρουγκ, καθώς φέρεται να βρίσκεται μία ανάσα από τη μεταγραφή του στη Μίλαν.

Οι πληροφορίες από τον ιταλικό Τύπο αναφέρουν πως έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των «Ροσονέρι» και της Γουέστ Χαμ, στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής, για δωρεάν δανεισμό του με δικαίωμα αγοράς, αξίας περίπου 13 εκατομμυρίων ευρώ.

Μάλιστα, θεωρείται πολύ πιθανό ο Φίλκρουγκ να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις στο Μιλάνο τις επόμενες ώρες.

Κατά συνέπεια, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, η άφιξη της επιθετικής ενίσχυσης που χρειάζεται ο Μαξιμιλιάνο Αλέγκρι οριστικοποιείται, ειδικά μετά την επέμβαση του Σαντιάγο Χιμένες στον αστράγαλο.