Η Μινεσότα Γιουνάιτεντ αναμένεται να είναι η έβδομη ομάδα που «μετακομίζει» ο Χάμες Ροντρίγκες τα τελευταία έξι χρόνια.

Ο Κολομβιανός μεσοεπιθετικός, ο οποίος μετά την αποχώρηση του από την Κλαμπ Λεόν τον Δεκέμβριο ήταν ελεύθερος, φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του στο MLS, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση ώστε να βρει ρυθμό και να είναι έτοιμος εν όψει… Μουντιάλ.

Η Μινεσότα Γιουνάιτεντ φαίνεται πως θα είναι η έβδομη ομάδα στην οποία θα αγωνιστεί ο Χάμες τα τελευταία έξι χρόνια, με τον πολύπειρο μεσοεπιθετικό να μην έχει καταφέρει να «στεριώσει» στις προηγούμενες έξι.

Προηγήθηκαν όπως προαναφέρθηκε η μεξικάνικη Κλαμπ Λεόν, η Ράγιο Βαγιεκάνο, η Σάο Πάουλο, ο Ολυμπιακός, η Αλ Ραγιάν και η Έβερτον.

Πάραυτα με την εθνική ομάδα της χώρας του, της οποίας είναι και αρχηγός, ο 34χρόνος πραγματοποίει εμφανίσεις που μας υπενθυμίζουν για τον είχαν αγοράσει Μπάγερν και Ρεάλ. Στο Κόπα Αμέρικα του 2024 ήταν καθοριστικός στην πορεία της Κολομβίας παίρνοντας τη από το χέρι και οδηγώντας την μέχρι τον τελικό.