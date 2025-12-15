Ο 26χρονος Βέλγος διεθνής επιθετικός μέσος της Μίλαν, Αλέξις Σαλεμάκερς επέκτεινε το συμβόλαιό του με την ιταλική ομάδα μέχρι το 2031.

«Η Μίλαν είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ανανέωσε το συμβόλαιο του Αλέξις Σαλεμάκερς μέχρι τις 30 Ιουνίου 2031», αναφέρουν οι Λομβαρδοί.

Το νέο συμβόλαιό του θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2026. Προϊόν της ακαδημίας νέων της Άντερλεχτ, εντάχθηκε στη Μίλαν το 2020, αλλά πέρασε τις δύο τελευταίες σεζόν δανεικός, στην Μπολόνια τη σεζόν 2023-24 και στη Ρόμα τη σεζόν 2024-25.

Έχει πραγματοποιήσει 159 εμφανίσεις για τους «Ροσονέρι» σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 12 γκολ. Αυτή τη σεζόν, ο Σαλεμάκερς έχει ξεκινήσει βασικός και στους δεκαπέντε αγώνες πρωταθλήματος της Μίλαν, πετυχαίνοντας δύο γκολ και δίνοντας τρεις ασίστ.

Μετά την ισοπαλία 2-2 εντός έδρας με τη Σασουόλο την Κυριακή, η Μίλαν βρίσκεται στη δεύτερη θέση της Serie A, έναν βαθμό πίσω από την Ίντερ.