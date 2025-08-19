Ο Πορτογάλος διεθνής επιθετικός της Μίλαν, Ραφαέλ Λεάο, αποκλείστηκε από τον πρώτο αγώνα των «Ροσονέρι» στη Serie A της σεζόν εναντίον της Κρεμονέζε το Σάββατο (23/8), μετά από τραυματισμό στη γάμπα, όπως ανακοίνωσε (19/8) η ιταλική ομάδα.

Ο 26χρονος εξτρέμ υπέστη «διάταση στη δεξιά γάμπα» κατά τη διάρκεια της νίκης του πρώτου γύρου του Κυπέλλου Ιταλίας εναντίον της Μπάρι (2-0) την Κυριακή, αμέσως μετά το πρώτο γκολ που πέτυχε στο 14ο λεπτό.

«Ο παίκτης δεν θα είναι διαθέσιμος εναντίον της Κρεμονέζε και η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά πριν από το επόμενο ταξίδι στο Λέτσε (29/8)», πρόσθεσε η Μίλαν.