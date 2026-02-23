Σε χειρουργική επέμβαση για το κάταγμα που υπέστη στο σαγόνι υποβλήθηκε ο Ρούμπεν Λόφτους-Τσικ, με τη Μίλαν να ανακοινώνει ότι ο διεθνής μέσος θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες.

Ο Άγγλος συγκρούστηκε με τον τερματοφύλακα της Πάρμα, Εντοάρντο Κόρβι, στο 7ο λεπτό της κυριακάτικης αναμέτρησης στο Σαν Σίρο για την 26η αγωνιστική της Serie A, όπου οι «ροσονέρι» πανηγύρισαν τη νίκη με 1-0 και τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο 30χρονος μεταφέρθηκε με φορείο εκτός γηπέδου και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο. Εκτός από το κάταγμα στη γνάθο, ο Λόφτους-Τσικ έχασε πολλά δόντια, καθώς η σύγκρουση των δύο παικτών στον αέρα ήταν σφοδρή.

«Η χειρουργική επέμβαση ήταν πλήρως επιτυχημένη» ανακοίνωσαν οι «ροσονέρι», προσθέτοντας ότι ο παίκτης είναι καλά και πως έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Την τρέχουσα σεζόν ο Λόφτους-Τσικ μετράει 27 συμμετοχές με απολογισμό τρία γκολ και μια ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τη Μίλαν, ενώ η ομάδα του είναι δεύτερη στην βαθμολογία της Serie A, δέκα βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Ίντερ.