Ο 17χρονος Βίνσεντ Ιμπραΐμοβιτς (γεννημένος το 2008) υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Μίλαν. Ο Σουηδός μέσος ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του Ζλάταν, αλλά και του αδελφού του Μαξιμιλιάν, ο οποίος έχει επίσης συμβόλαιο με τους Ροσονέρι.

Ο πατέρας του, έπαιξε πέντε σεζόν και 163 αγώνες σε δύο θητείες με τον Σύλλογο της Λομβαρδίας, από το 2010 έως το 2012 και από το 2020 έως το 2023 και συνέβαλε σημαντικά στις κατακτήσεις των πρωταθλημάτων το 2011 και το 2022.

Ο Μαξιμίλιαν, ο μεγαλύτερος από τα αδέρφια, παίζει επίσης στις ομάδες νέων της φιναλίστ της Serie A, όπου υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο το 2024.

«Η Μίλαν είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Βινσέντ Ζλάταν Σέγκερ Ιμπραΐμοβιτς υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Θα συμμετάσχει στο έργο Milan Futuro, μια πρωτοβουλία αφιερωμένη στην εκπαίδευση και ανάπτυξη νέων ταλέντων», έγραψε ο Σύλλογος στην ιστοσελίδα του.

Ο γιος του πρώην επιθετικού της Παρί Σεν Ζερμέν αγωνιζόταν στις Ακαδημίες των «Ροσονέρι» από το 2022. Το 2023, κλήθηκε για πρώτη φορά στην σουηδική ομάδα U15.