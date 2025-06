Μετά από 12 χρόνια γεμάτα επιτυχίες στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου κατέκτησε (κυριολεκτικά) τα πάντα σε συλλογικό επίπεδο, ο Λούκα Μόντριτς θα «μετακομίσει» στο Μιλάνο για λογαριασμό της Μίλαν, με την οποία έχει έρθει σε προφορική συμφωνία.

Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ ο 39χρονος Κροάτης σταρ έχει δώσει τα χέρια με τους «ροσονέρι» και μετά το Μουντιάλ συλλόγων, θα ταξιδέψει στην Ιταλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει μονοετές συμβόλαιο, ολοκληρώνοντας μία μεταγραφική «βόμβα» για τη Serie A.

🚨 Confirmed: Luka Modrić will sign in as new AC Milan player after Club World Cup ❤️🖤

The verbal agreement is done and sealed with medical to follow in July, exclusive story confirmed since start of June for Luka’s future.

…and 𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐞 𝐠𝐨, soon. 🧞‍♂️🇭🇷 pic.twitter.com/Z6PkjGgGeE

