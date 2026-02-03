Μπορεί η Τότεναμ να κατέθεσε επίσημη πρόταση στη Μίλαν για τον Φικάγιο Τομόρι, ωστόσο ο 27χρονος Άγγλος στόπερ είναι στα πλάνα των «ροσονέρι».

Έτσι, η πρόταση της ομάδας του Λονδίνου απορρίφθηκε και σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Calciomercato» η διοίκηση της Μίλαν έχει συμφωνήσει με τον ατζέντη του να υπογράψει νέο διετές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο Τομόρι, ο οποίος αναδείχτηκε από τις ακαδημίες της Τσέλσι, άφησε την ομάδα του Λονδίνου το καλοκαίρι του 2021 και από τότε αγωνίζεται με τη φανέλα της ιταλικής ομάδας.

Τη φετινή σεζόν έχει 23 συμμετοχές με τρεις ασίστ στο ενεργητικό του.