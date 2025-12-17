Την πόρτα του χειρουργείου θα χρειαστεί να περάσει ο Σαντιάγο Χιμένες, προκειμένου να αντιμετωπίσει ριζικά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον δεξιό αστράγαλο και το οποίο τον έχει ήδη αφήσει περίπου ενάμιση μήνα εκτός των αγωνιστικών υποχρεώσεων της Μίλαν.

«Μετά από ένα διάστημα θεραπειών, το πρόβλημα επανήλθε δριμύτερο και τον συμβούλεψαν να υποβληθεί σε μία μικρή επέμβαση» δήλωσε ο τεχνικός των «ροσονέρι», Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ιταλικού σούπερ καπ, στο Ριάντ.

Ο Μεξικανός επιθετικός αναμένεται να χρειαστεί τουλάχιστον έξι εβδομάδες για να επιστρέψει, κάτι που σημαίνει ότι θα παραμείνει εκτός δράσης το λιγότερο ως τις αρχές Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τη «Gazzetta dello Sport», η Μίλαν αναζητά επιθετικό κατά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου και βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον διεθνή Γερμανό φορ της Γουέστ Χαμ, Νίκλας Φίλκρουγκ.