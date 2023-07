Στη Νιούκαστλ μέχρι το 2028 ο Τονάλι με ρεκόρ μεταγραφής για Ιταλό ποδοσφαιριστή!

Παίκτης της Νιούκαστλ είναι και με τη... βούλα από σήμερα ο Σάντρο Τονάλι, ο οποίος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον αγγλικό σύλλογο.

Τα 70 εκατ. ευρώ που κατέβαλαν οι «καρακάξες» στη Μίλαν καθιστούν τον 23χρονο μέσο ως τον ακριβότερο Ιταλό ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, ενώ η μεταγραφή του αποτελεί την ακριβότερη πώληση που έχουν κάνει ποτέ οι «ροσονέρι», ξεπερνώντας τα 68 εκατ. ευρώ που είχε εισπράξει η Μίλαν από τη Ρεάλ για τον Κακά, το 2009.

«Πρώτα απ' όλα, θέλω να ευχαριστήσω τη Νιούκαστλ για αυτή την τεράστια ευκαιρία που μου δίνει. Θέλω να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη στο γήπεδο και να δώσω όλο μου τον εαυτό, όπως κάνω πάντα» δήλωσε ο Τονάλι, που αγωνίστηκε τρία χρόνια στη Μίλαν, βοηθώντας την να φτάσει στην κατάκτηση του σκουντέτο το 2022.

✍️ We are delighted to announce the signing of Sandro Tonali from @acmilan.



The 23-year-old joins the Magpies for an undisclosed fee and has agreed a contract at St. James’ Park initially until 2028.



Welcome to Newcastle United, Sandro! 🇮🇹 pic.twitter.com/BbxrNUzVNo