Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 2-1 της Ράγιο Βαγιεκάνο στο «Bernabeu» χάρη σε γκολ των Βινίσιους Τζ., Ντε Φρούτος και Εμπαπέ και πλησίασε την Μπαρτσελόνα στο -1 από την κορυφή της βαθμολογίας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης προβλημάτισε με την απόδοσή της, έμεινε χωρίς τον Τζουντ Μπέλιγχαμ από νωρίς στην αναμέτρηση, εξαιτίας μυϊκού τραυματισμού, παρόλα αυτά, προηγήθηκε, χάρη σε όμορφη ατομική προσπάθεια του Βίνι και τελείωμα μέσα από τη μεγάλη περιοχή στο 15′.

Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, με τον Ντε Φρούτος να μετατρέπει σε γκολ το όμορφο γύρισμα του Ριβέρα, από το ύψος του πέναλτι και να διαμορφώνει το τελικό 1-1. Οι Μαδριλένοι είχαν φοβερή ευκαιρία να προηγηθούν και πάλι στο σκορ με τον Εμπαπέ στο 68′, ωστόσο το τελείωμά του προ κενής εστίας έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Μπατάγια.

Οι γηπεδούχοι όμως δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Ο Κιλιάν Εμπαπέ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, έδωσε τη νίκη στην ομάδα του, που βρίσκεται και πάλι στο -1 από την Μπαρτσελόνα και την κορυφή της La Liga.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η «Βασίλισσα», ανέβηκε στους 54 βαθμούς και στο -1 από την Μπαρτσελόνα, ενώ την επόμενη αγωνιστική αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βαλένθια.

Η 22 αγωνιστική:

Εσπανιόλ-Αλαβές 1-2 (15′ Φερνάντες Χαέν – 27′ Μπλάνκο, 71′ Μπόγε)

Οβιέδο-Τζιρόνα 1-0 (74′ Τσαΐρα)

Οσασούνα-Βιγιαρεάλ 2-2 (20′ Μουνιόθ, 45’+2 Μπούντιμιρ – 17’πέν, 70′ Μορένο)

Λεβάντε-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-0

Έλτσε-Μπαρτσελόνα 1-3 (29΄ Ροντρίγκες – 6΄ Γιαμάλ, 40΄ Τόρες, 72΄ Ράσφορντ)

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

Ρεάλ Μαδρίτης-Ράγιο Βαγεκάνο 2-1 (15′ Βινίσιους Τζ., 90+8′ Εμπαπέ- 49′ Ντε Φρούτος)

Μπέτις-Βαλένθια

Χετάφε-Θέλτα

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σοσιεδάδ

Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου

Μαγιόρκα-Σεβίλη

Βαθμολογία (σε 21 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 55 -22αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 54-22αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 45 -22αγ.

Βιγιαρεάλ 42

Εσπανιόλ 34 -22αγ.

Μπέτις 32

Θέλτα 32

Ρεάλ Σοσιεδάδ 27

Οσασούνα 26 -22αγ.

Αλαβές 25 -22αγ.

Τζιρόνα 25 -22αγ.

Έλτσε 24 -22αγ.

Σεβίλη 24

Αθλέτικ Μπιλμπάο 24

Βαλένθια 23

Ράγιο Βαγεκάνο 22 -22αγ.

Χετάφε 22

Μαγιόρκα 21

Λεβάντε 18

Οβιέδο 16 -22αγ.