Με δύο ασίστ του Μικέλ Ουιαρθάμπαλ η Ρεάλ Σοσιεδάδ πανηγύρισε την πρώτη της φετινή νίκη μπροστά στο κοινό της, την ώρα που σε ένα παιχνίδι με επτά γκολ, η εκρηκτική Λεβάντε επικράτησε με 5-2 της Ρεάλ Μπέτις, για την 3η αγωνιστική της La Liga.

Σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής, η Λεβάντε διέλυσε με 5-2 τη Ρεάλ Μπέτις, πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη στη φετινή LaLiga. Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τα αμυντικά προβλήματα των Ανδαλουσιανών και με ένα εκρηκτικό δεύτερο ημίχρονο έφτασαν σε μία εμφατική επικράτηση.

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