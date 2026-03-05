Ο Σέικ Μίλτον επέστρεψε στο Βελιγράδι μετά τον αποκλεισμό του στο Ντουμπάι, πραγματοποιώντας τις πρώτες του δηλώσεις εν αναμονή της επιστροφής των Ντίλαν Οσετκόφσκι και Ντουέιν Ουάσινγκτον για να επανενταχθούν στο ρόστερ της Παρτίζαν.

Ο 29χρονος Αμερικανός γκαρντ, έκανε τις πρώτες τους δηλώσεις σε Μέσο της Σερβίας, όντας χαρούμενος για την επιστροφή του στο Βελιγράδι, μετά από τα γεγονότα που οδήγησαν στον αποκλεισμό του ιδίου και των συμπαικτών του στο Ντουμπάι. Ο Μίλτον, μίλησε με λίγα λόγια για την κατάσταση που συνάντησε, μην μπορώντας να κρύψει τα συναισθήματα αγωνίας και φόβου που ένιωσε κατά την παραμονή του στα ΗΑΕ.

